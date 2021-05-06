Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın Zara ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Ergüt, toprağa verildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Ergüt, toprağa verildi.
İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Ergüt'ün cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Ergüt'ün cenazesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Ali Ergüt'ün ailesi, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile ilçe protokolü katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel