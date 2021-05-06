Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Ergüt, toprağa verildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Ergüt, toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Ergüt'ün cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ergüt'ün cenazesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ali Ergüt'ün ailesi, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile ilçe protokolü katıldı.

Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kore gazisi Ali Ergüt, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:57:56. #1.15#

title