Sivas'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk gün 456 ihtiyaç sahibine ulaştı Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk gününde 456 vatandaşa hizmet verdi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılamak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk gününde 456 vatandaşa hizmet verdi.

Sokağa çıkması kısıtlanan ve yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu-temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde görev yapacak olan "Vefa Grubu" için vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi hattından yardım istedi.

Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla merkez ve ilçelerde oluşturulan 17 ekip, ilk günde merkezde 263 vatandaşın ihtiyacına cevap verdi.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk gününde ilçelerde ise 193 vatandaşa ulaştı.

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanmasında en çok emniyet ekipleri görev aldı.

Sivas il merkezinde ilk günde polis ekipleri 129, jandarma ekipleri 41, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 73, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ise 10 vatandaşın talebini karşıladı.

Kaynak: AA