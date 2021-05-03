Sivas'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşın her türlü ihtiyacı için seferber oluyor

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşların her türlü talebine cevap vermek için yoğun çaba gösteriyor.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşların her türlü talebine cevap vermek için yoğun çaba gösteriyor.

Sivas Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşların taleplerine cevap veriyor.

Sosyal Yardımlaşma Vakfının "0850 224 10 58" numaralı telefon hattından vatandaşların talebini alan görevliler, daha sonra bu istekleri sahada görevli ekiplere bildiriyor.

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahiplerinin ekmekten, ilaca, tüpten, gıdaya birçok talebini yerine getiren ekipler, devletin şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Çölyak hastası olan ve ekiplerden glutensiz ekmek talep eden Ergün Ceran, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığım için sağ olsun arkadaşlar ekmeği evimize kadar getiriyorlar. Allah razı olsun." dedi.

Mehmet Demir ise gıda talebini karşılayan ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman bizim yanımızda, memnunuz." diye konuştu.

Ekiplerce ilaç talebi karşılanan Şükran Yıldız da "Kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadığım için Vefa Sosyal Destek ekibine başvurdum. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer