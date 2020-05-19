Sivas'ta Vefa ekipleri 5 bin Türk bayrağı dağıttı
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Sivas'ta Vefa ekipleri 5 bin Türk bayrağı dağıttı

SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yardım kolisi dağıttıkları vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Sivas'ta Vefa ekipleri 5 bin Türk bayrağı dağıttı
19.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:39

SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yardım kolisi dağıttıkları vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.Dağıtım merkezinde araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra konvoy eşliğinde yardımları dağıtacakları mahallelere yönlendirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalan ekipler, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladı. Görevliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın selamını ilettikleri vatandaşlara evlerine asmaları için önce Türk bayrağı verdi. Ekipler daha sonra vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent merkezinde 5 bin bayrak dağıtıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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