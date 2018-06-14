Sivas'ta Vatandaşlar Mezarlıklara Akın Etti

Sivas'ta Ramazan Bayramı arefesinde garnizon, polis şehitlikleri ile yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Arefe gününde Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. Garnizon ve polis şehitliğine sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı şehit aileleri mezarların başında duygusal anlar yaşadı. Aileler şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü.

Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar da mezarlıkta yoğunluk oluşturdu. Mezarların başında dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yukarı Tekke'de bulunan Abdulvahabi Gazi Türbesi de arefe günü ziyaretçilerle doldu taştı. Vatandaşlar arefe günü dolayısıyla yakınlarının mezarlarına ziyarette bulunduklarını, geçmişi yad ettiklerini söylediler. - SİVAS