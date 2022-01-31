Sivas'ta vaşak görüntülendi - Haberler
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Sivas'ta vaşak görüntülendi

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında bir öğretim görevlisi tarafından karla kaplı arazide görüntülendi.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında bir öğretim görevlisi tarafından karla kaplı arazide görüntülendi.

Hobi olarak yaban hayatını fotoğraflayan ve görüntüleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural, Divriği ilçesi kırsalında bir vaşakla karşılaştı.

Kural, profesyonel kamerasıyla nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı karla kaplı arazide kayıt altına aldı.

Kayıtta, kayalıklarda bir süre sabit duran vaşağın ardından araziye indiği, bir süre gezindikten sonra ise gözden kaybolduğu görülüyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Divriği, Sivas, Güncel, Haber

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