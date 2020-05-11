Sivas'ta vaşak görüntülendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli memur Uğur Yıldız, hafta sonu anne ve babasının yaşadığı Yıldızeli ilçesine bağlı Kiremitli köyüne gitti.

Yıldız, traktörle gezindiği sırada ağaçların arasında bir hayvan olduğunu fark etti.

Hayvanın vaşak olduğunu anlayan Yıldız, cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde Yıldız'ın, vaşağı "pisi pisi" diye çağırması dikkati çekti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde kaçmaya başladı." dedi.

Köylerinde daha önce de ağabeyinin vaşak gördüğünü belirten Yıldız, "Ağabeyim görmüş fakat kayıt altına almamıştı. Bu da bize nasip oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA