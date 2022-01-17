Sivas'ta vakalar yükselişe geçti

SİVAS (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Verilere göre, Sivas'ta 25-31 Aralık 2021 tarihlerinde 40,57 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1-7 Ocak 2022 tarihlerinde 66,36'ya yükseldi. Uzun bir aradan sonra yükselişe geçen vaka sayıları 1-7 Ocak haftasında önceki haftaya oranla yaklaşık yüzde 55 oranında arttı.

(Fatih Tabur/İHA)

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