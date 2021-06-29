Sivas'ta vaka sayıları azalıyor
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Sivas'ta vaka sayıları azalıyor

Sivas'ta vaka sayıları azalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 19-25 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 19-25 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre Sivas'ta 12-18 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 84,61 iken 19-25 Haziran haftasında 78,32'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas'ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 500 olarak kayıtlara geçti.

(Fatih Tabur/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
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