Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele sürüyor
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele sürüyor

08.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:02
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda yakalanan 16 kişiden 2'si tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda yakalanan 16 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir haftada il genelinde sokakta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlarda, 4,81 gram esrar maddesi, 14,30 gram eroin, 5,19 gram metamfetamin, 216 uyuşturucu hap, 1,5 metadon hap, 2,05 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 16 kişiden, 2'si tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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