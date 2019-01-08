Sivas'ta Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 adet uyuşturucu hap ile değişik miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu ve kokain ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 adet uyuşturucu hap ile değişik miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu ve kokain ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, kentte son bir hafta içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 0,08 gram kokain, 3,93 gram sentetik uyuşturucu, 0,88 gram esrar ve 119 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, sokak satıcılarına karşı yapılan operasyonların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA