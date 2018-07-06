Sivas'ta Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

Sivas'ta esnaf odaları başkanlarına yönelik uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SESOB binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehberi Ahmet Şahan, bu tür eğitimlerin toplumu bilinçlendirme adına önemli olduğunu belirtti.

Şahan, uyuşturucu bağımlılığı, süreçleri, aile içerisindeki etkileri hakkında bilgi vererek, "Uyuşturucu bağımlılığının başlangıcı bedavadır. Özellikle gençler farkındalık oluşturmak ve özenerek uyuşturucuya yöneliyor. Biz gençlerin uyuşturucu kullanmamaları için çalışmalar, eğitimler yapıyoruz. Bu konuda ailelere de büyük sorumluluklar düşüyor. Aileler çocuklarıyla yakından ilgilenmeli, gittiği yerlere dikkat etmeli, çocuklarını ilgisiz ve sevgisiz bırakmamalı." ifadelerini kullandı.

Emniyet olarak uyuşturucuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Şahan, bu konuda Sivas'ta çalışmalar yaptıklarını, uyuşturucu bağımlılarının kullandıkları ilaçları tespit ettiklerini, gençleri topluma kazandırmak için ihbar hattını faaliyete geçirdiklerini, tedavi olmak isteyen uyuşturucu bağımlıları için de gerekli yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da teşkilat olarak gerekli mücadeleyi vereceklerini aktardı.

Köksal, verdiği bilgiler için Şahan'a teşekkür etti.