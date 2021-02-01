Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

01.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:50
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 45,23 gram metamfetamin, 1,80 gram uyuşturucu madde, 546 uyuşturucu hap ve narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 9'una "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", birine "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", birine "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ahmetli Beşiktaş Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:55:20. #1.16#
title