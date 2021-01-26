Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

26.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:40
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 16,35 gram metamfetamin, 2,24 gram uyuşturucu madde, 1232 uyuşturucu hap ve 3 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 4 şüpheliye ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem yapıldı.

Yakalanan 1 şüpheli ise hakkında "askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan yakalama kararı olduğu için yetkili birime teslim edildi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalar neticesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 13 fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.

"Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan hakkında yasal işlem yapılan şüpheli, arama kararı doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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