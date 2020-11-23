Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

23.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:30
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18,76 gram metamfetamin, 8,99 gram esrar ve 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden biri mahkemece tutuklandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan daha önce arandığı tespit edilen ve hakkında ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Vali Türker Öksüz'den 'Kars uyuşturucuyla mücadelede güvenli şehir' vurgusu
Vali Türker Öksüz'den "Kars uyuşturucuyla mücadelede güvenli şehir" vurgusu
Balıkesir Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadele konusunda proje
Balıkesir Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadele konusunda proje
Suyun altında uyuşturucuyla mücadele pankartı
Suyun altında uyuşturucuyla mücadele pankartı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya Mustafa Topaloğlu
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kaza Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 17:33:25. #1.14#
title