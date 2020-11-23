Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18,76 gram metamfetamin, 8,99 gram esrar ve 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden biri mahkemece tutuklandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan daha önce arandığı tespit edilen ve hakkında ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde