Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

10.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:00
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5,84 gram metamfetamin, 53,44 gram esrar ve 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 1 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Daha önce de arandığı tespit edilen şüphelilerden biri ise mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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