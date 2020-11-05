Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

05.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:17
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13,17 gram metamfetamin, 3,6 gram esrar, tabanca, 6 fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapıldı.

"Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan 6 bin 333 lira idari para cezası uygulanan 1 şüphelinin ise ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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