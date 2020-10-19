Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele
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Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

19.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:00
Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda, 5,71 gram metamfetamin maddesi, 16 adet sentetik ecza maddesi, 30,25 gram esrar maddesi, 3,64 gram skunk maddesi ve 6,42 gram sentetik cannobinoid maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Ayrıca taksirle yaralanmaya neden olma suçundan aranan 1 kişi yakalandı, 2 şüpheliye de uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 12 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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