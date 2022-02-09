Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe - Haberler
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Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

KOYULHİSAR, SİVAS (İHA) - Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığınca D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde İran ülkesinden İstanbul iline seyir eden 60 AA 922 İran plakalı otobüste arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 50 paket halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe

Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe

Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - 3. Sayfa

Koyulhisar, Jandarma, Eroin, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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