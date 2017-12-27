Sivas'ta Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Sivas'ta uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalanan 10 kişiden 2'si tutuklandı.



Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda, "1 kilo 117 gram metamfetamin, 37 gram slunk, 10 gram esrar, 0,5 gram kokain, 0,33 gram bonzai ve 88 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uygulamalarda uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 8'i savcılık emriyle serbest kalırken, hakim karşısına çıkartılan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS