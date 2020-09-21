Sivas'ta uyuşturucunun etkisinde araç kullanan 3 sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, çeşitli miktarlarda para cezası uygulandı.

Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, çeşitli miktarlarda para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bu arada bir sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan 6 bin 333 lira, araca sigorta yaptırmamaktan 132 lira, "dur" ihtarına uymamaktan 288 lira olmak üzere toplam 6 bin 753 lira ceza uygulandı.

Bir başka sürücüye ise yine uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan 6 bin 333 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira olmak üzere 8 bin 806 lira ceza kesildi.

Uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan bir başka sürücüye bu suçtan 6 bin 333 lira, "dur" ihtarına uymamaktan 288 lira olmak üzere 6 bin 621 lira ceza yazıldı.

Polis ekipleri 3 sürücünün de ehliyetlerine 5 yıl süreyle el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer