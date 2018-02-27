Sivas'ta Uyuşturucudan 2 Tutuklama
Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 177 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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