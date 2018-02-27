Sivas'ta Uyuşturucudan 2 Tutuklama
AFRİN HAREKATI'NDA 39. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sivas'ta Uyuşturucudan 2 Tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucudan 2 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 177 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.