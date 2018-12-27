Sivas'ta Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı
Sivas'ta, polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Sivas'ta, polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 6,57 gram esrar, 6 neurontin hap, 2,02 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA