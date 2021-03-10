Sivas'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
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Sivas'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

10.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:16
Sivas'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Sivas'ta 1167 gram esrar maddesi ile 1138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ta 1167 gram esrar maddesi ile 1138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından mart ayının başından itibaren icra edilen faaliyetlerde 12 olay ortaya çıkartılmış olup, bu olaylarda 1167 gram esrar maddesi ve 1138 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada, olaylara karışan 8'i İran uyruklu 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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