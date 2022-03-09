Sivas'ta uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gürün ve Suşehri ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, 225 gram esrar ve 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "kaçak sigara" suçlarından işlem yapıldı.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel