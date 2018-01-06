Sivas'ta Uyuşturucu ve Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

SİVAS'ın Şuşehri ilçesinde, polisin yaptığı uygulamada, bir otomobil ile otobüste esrar ile 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sivas'tan gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri ile birlikte D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada araç sürücüsü K.K.'nin üzerinde 4 içime hazır sigara gibi sarılmış esrar ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.



Ekiplerin aynı yerde yaptığı uygulama sırasında Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durdurularak arandı. Otobüsteki yolculardan H.K.'nin üzenide gümrük kaçağı 43 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



- Suşehrisivas