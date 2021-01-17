Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

17.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:18
Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polisler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcu otobüsünden inen Ö.F.C. (34) ile S.T'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 16,35 gram metamfetamin ile 0,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Jennifer Lopez Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 19:20:50. #1.15#
title