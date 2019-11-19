Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

19.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:04
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 174 uyuşturucu hap ve 17,79 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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