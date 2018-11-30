Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

SİVAS'ta polis ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik kent merkezinde ve Hafik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 19 kilo 150 gram toz esrar ile 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler B.S, T.Ç., F.K.,M.G., H.P, M.A, N,Ç, S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen N.Ç, M.A, H.P., S.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.S., T.Ç., F.K., M.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.