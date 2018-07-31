Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul, Bursa ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.Operasyonda 249 gram bonzai, 225 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, A.C, B.İ, T.H, C.B, E.Y, H.E. ve S.P. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve temini suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Ö. ve V.C.K.,T.Ö. ile T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS