Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

09.10.2019 09:04
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.


Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. 454 gram esrar, 526 gram, Skunk maddesi ele geçildi. Adliye makamlara sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6'sı serbest kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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