Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. 454 gram esrar, 526 gram, Skunk maddesi ele geçildi. Adliye makamlara sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6'sı serbest kaldı. - SİVAS