Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu üzerinde yaptıkları genel asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sigara paketine içerisinde ve bagajda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü İ.U. ile yanında bulunan H.O.P ve İ.A.E gözaltına alındı.