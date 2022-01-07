Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve deposunda yaptıkları aramada 61,7 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ile 13 fişek ele geçirdi.

Ekipler, operasyonda A.D. ve B.B'yi gözaltına aldı.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri

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