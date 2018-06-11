Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 85.65 gram bonzai maddesi, 40.67 gram skunk maddesi, 0.58 gram toz esrar maddesi, 1 adet Lyrıca hap ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 6'sı emniyetten 1'i ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklarak cezaevine gönderildi. - SİVAS