Sivas'ta uyuşturucu operasyonu Sivas'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 300 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 300 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine" yönelik çalışma yapan Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 300 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tüfek ele geçirirken, 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA