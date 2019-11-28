Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

28.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:26
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

'ta ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 81,73 gram esrar ve 923 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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