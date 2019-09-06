Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

06.09.2019 14:44

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2,3 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas-Ankara kara yolunda uygulama noktasında B.U. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik madde arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 2,3 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA