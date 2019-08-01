Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulaş ilçesinde M.K'nin üzerinde 1 kilo 600 gram esrar buldu. Şüpheliyle irtibatlı olduğu öne sürülen C.T. ve S.K. de gözaltına alındı.

C.T. savcılık kararıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen S.K. ve M.K. mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA