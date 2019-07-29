Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 gündeki operasyonlarda 26 sentetik hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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