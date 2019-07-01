Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 0,47 gram metamfetamin, 59,18 gram toz esrar, 61 adet uyuşturucu hap, 8,5 gram skunk, 0,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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