Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar ele geçirildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "narkotik suçlara" yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 4,59 gram metamfetamin ve 0,61 gram esrar yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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