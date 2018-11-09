Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu ilçe girişinde Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, stepne içinde koli bandına sarılı 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.
Polis, sürücü Edip K. ile araçtaki Hikmet B'yi gözaltına aldı.