Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 adet hap ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri şüphe üzerine H.S. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 12 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

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