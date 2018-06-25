Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak; son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 2,05 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7'si emniyetten 1'i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SİVAS