Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Sivas'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti.
Otobüsle Sivas Otogarı'na gelen M.E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E'nin ifadesi doğrultusunda B.Ş. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.