Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Sivas'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti.

Otobüsle Sivas Otogarı'na gelen M.E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E'nin ifadesi doğrultusunda B.Ş. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et