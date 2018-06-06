Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine içerisinde B.M, K.K. ve A.Ş'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden B.M, bilgi sahibi olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, K.K. ve A.Ş. uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.