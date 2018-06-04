Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 0,87 gram bonzai maddesi, 12 adet Lyrica hap, 7 gram toz esrar maddesi, 2 adet Ecstas hap ele geçirilirken 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından 1'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelinin 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1' şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİVAS

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