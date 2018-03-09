Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve resmi evrakta sahtecilik yapan bir kişi gözaltına alındı.

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen ve cezaevi firarisi olduğu için sahte kimlik kullandığı tespit edilen M.A.S.E. adlı zanlı yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, başka biri adına kayıtlı, üzerine kendi resmini yerleştirdiği kayıp nüfus cüzdanı, 8 gram şeffaf poşet içerisinde bonzai, 5,5 gram kağıda sarılı bonzai maddesi, satışa hazır 10 adet fişek halinde bonzai ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin evinde ve aracında dedektör köpekle yapılan aramada da satışa hazır 22 fişek halinde bonzai maddesi ve peçeteye sarılı 10 gram bonzai maddesi bulundu.

Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve resmi evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.