Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yaptığı çalışmada, ihbar üzerine takip edilen G.S'nin bir araçtan uyuşturucu madde aldığı belirlendi.

G.S'nin üst aramasında iki adet, araçta ise 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

G.S. ile araçtaki şüpheliler B.Ç, N.Y. ve M.A. gözaltına alındı.