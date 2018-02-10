Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 110 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında, Ağrı'dan Sivas'a uyuşturucu getirdiği değerlendirilen otomobil, il girişinde durduruldu.

S.Ü'nün (35) üstünde ve aracında yapılan aramada, ayakkabısında 50 gram, aracında ise 60 gram olmak üzere 110 gram toz esrar bulundu.

Adliye sevk edilen S.Ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.